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Охотники за привидениями: Замечен призрак изнасилованной цыганки

Сегодня, 01:15

Дух женщины показал секретную комнату на 4 этаже, где она рожала ребенка от мужчин этой семьи, но он не прожил долго.

В Великобритании охотники за привидениями, называющие себя Волк и Медведь, исследовали аббатство Кумб в графстве Уорикшир. Ими был замечен призрак цыганки по имени Матильда, изнасилованной в 19 веке хозяевами поместья. С ней связались медиумы и несчастная поведала свою трагическую историю. Оказывается, ее насиловали Крейвены, а когда она забеременела, все стали отрицать связь с цыганкой. Матильда родила малыша, но тот скончался после родов, в итоге она наложила проклятие на род Крейвенов, после ее убили.

Еще один призрак женщины попал в камеру охотников, эта сударыня была старше Матильды. Самым знаменитым полтергейстом аббатства Кумб является монах Эбботт Джеффри, его убили в 1345 году. Изначально поместье представляло собой цистерцианский монастырь, возведенный в 1100-х годах, после из него делали частный дом, отель и ресторан. В этом зловещее место можно спокойно водить паранормальные туры, как это происходит на плантации по инициативе Poplar Grove.

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