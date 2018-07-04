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В США 56-килограммовая женщина смогла съесть 27 бургеров за 10 минут

Сегодня, 15:02

Жительница штата Калифорния, США, пришла на традиционный чемпионат по поеданию бургеров и победила там, став обладательницей денежного приза в размере 1500 долларов.

Молли Шайлер весит всего 56 килограмм, однако на таком конкурсе она не новичок. Женщина принимает участие уже четвёртый раз, постоянно съедая больше всего. В этот раз она одолела 27 бургеров для установки очередного рекорда. Съеденное женщина запила молочным коктейлем и заявила, что теперь ей хочется спать. Уточняется, что у неё есть семья – Молли Шайлер воспитывает четверых детей.

Второе место на конкурсе у Дэна Кеннеди, который осилил только 24 бургера. Всего в чемпионате сражались девять участников. За 10 минут они должны были съесть максимальное число бургеров, причём так, чтобы потом не начало тошнить. Если происходило последнее, участника ожидала дисквалификация.

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