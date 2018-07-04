Сегодня, 13:03

Террористическая организация «Исламское государство»* (запрещенная на территории РФ), сообщила о смерти сына Абу Бакра аль-Багдади. Но многие эксперты считают данную информацию противоречивой, поэтому поставили данный вопрос под сомнение.

Владимир Шаманов, главком Госдумы по обороне предоставил информацию, из которой стало известно, жив ли сын главаря ИГИЛ*. Он сказал, что достоверной информации по поводу смерти Худайфа аль-Бадри нет. ИГ* намеренно предоставляет неправдивые данные, чтобы ввести соперника в заблуждение.

По предварительным данным, сын главаря убит в сирийском Хомсе, во время очередного боя. Точной информации о самом главе ИГ нет. Некоторые источники сообщают, что его могли пленить военные США. Правда, есть и другое предположение - аль-Багдади, как стало известно от иракской разведки, скрывается в долине Евфрат, которая граничит с Ираком.