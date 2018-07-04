В Зимбабве заколдованный пиджак убил больше 20 членов семьи

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Об этом поведал дух покойного, вселившийся в ребенка. В семейное дело вмешался суд, обязавший арестовать виновного.

В Зимбабве пиджак, заколдованный в 1998 году, убил больше 20 членов семьи Чинуа, проживающих в Манзонуну. По словам пострадавших, во всем виноват их родственник дядя Митсиябако и только суд способен повлиять на злого колдуна. Согласно семейной истории, в 1998 году мужчина подарил своему отцу пиджак и вскоре тот умер. После Митсиябако передал пиджак своей сестре в качестве подарка для ее супруга, в результате один за одним стали умирать члены семьи, включая 8 детей.

Правду удалось узнать после того, как в ребенка вселился дух первой жертвы пиджака и рассказал, что этот элемент одежды был заколдован посредствам ритуального убийства. Оказывается, в пиджак заключили душу убиенного, который губит всех, кто наденет его. Эти слова подтвердил и целитель, именно к нему первым делом судья направил истцов. Теперь суд принял решение арестовать Митсиябако и обвинить его в убийстве человека, а также в причастности к смерти больше 20 членов своей семьи.