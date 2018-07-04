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В США подростка жестко изнасиловали и забили камнями два брата

Сегодня, 10:45

Американский суд рассматривает дело об изнасиловании и избиении подростка, которое привело к его гибели. Установлено, что преступление совершено двумя братьями, которые признались в преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов США провели расследование в отношении убийства подростка. После проведения следственных действий установлено, что 21-летний парень и его 16-летний брат пригласили своего 16-летнего друга в лес, где начали избивать его, закидывали камнями и издевались, в последствии они изнасиловали его при помощи палки. От полученных травм юноша скончался, а его тело братья зарыли в неглубокой могиле.

После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что парню было нанесено около 100 ударов. После того, как полицейские вышли на след братьев и задержали их, они полностью признали свою вину. Преступники признались, что одежду своей жертвы и личные вещи они сожгли для того, что бы отвести от себя подозрение, а тело перезахоронили в другой могиле.

На данный момент дело передано в суд, который и определит наказание за такое преступление. Согласно законодательству США каждый из братьев получит большой тюремный срок.

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