«Беременной» американке удалили опухоль весом в 20 кг

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В штате Алабама женщина, которая имела проблемы с лишним весом, долго не могла похудеть. Причину лишних килограммов нашли в больнице, после проведенных анализов.

«Беременной» американке все пророчили двойню, поскольку ее живот был огромных размеров. Женщина жалуется, что вид ее живота был действительно, как у женщины в положении, причем на 9 месяце. После анализов выяснилось, что это доброкачественная опухоль яичника, муцинозная цистаденома. Несчастной женщине удалили опухоль весом в 20 кг.

Грегори Джонс, который оперировал американку, заявил, что это самая большая киста, которую ему приходилось видеть. Операция была проведена в мае, сейчас состояние женщины нормализовалось.

Ранее, у 57-летней пуэрториканки уже находили громадную опухоль, вес которой составлял 34 кг.