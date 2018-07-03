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Фекальные овощи спровоцировали в США вспышку циклоспориаза

Вчера, 23:18

Опасные паразиты поселились в организмах людей. От зараженных бактерией Cyclospora cayetanensis продуктов американцы начали массово болеть. Чиновники 15 штатов бьют тревогу, а Министерство здравоохранения до сих пор ничего не предпринимает.

Чиновники Техаса предупредили общественность о сезонном росте инфекции, вызванной Cyclospora паразитических организмов. С начала мая зарегистрировано более 50 случаев инфекционных заболеваний, причиной которых стали фекальные бактерии.

Вспышку циклоспориаза подтвердили еще в 14 штатах. Американские жители заболели, съев овощи, на которых даже после тщательного мытья остались бактерии.

Уже шестой год подряд Департамент здравоохранения штата Техас вынужден регистрировать вспышку этого заболевания. Исследования показали, что несколько раз заболевание спровоцировали зараженная свежая кинза и салаты из Мексики.

Симптомы циклоспориаза часто похожи на кишечные вирусы, которые не требуют лечения. Поэтому медики призывают граждан, страдающих длительным поносом, метеоризмом, кишечными коликами и рвотой на фоне высокой температуры и общего недомогания, срочно обращаться за медицинской помощью.

Медицинским учреждениям также настоятельно рекомендовали проверять всех пациентов на наличие паразитов, тем более, что диагностика заболевания требует проведения специальных лабораторных исследований и обязательной консультации врача.

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