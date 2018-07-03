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Опять стреляют: В США снова стрельба в школе

Сегодня, 20:15

По стечению обстоятельств, детей тогда во дворе не было, однако пострадавшие все-таки есть.

Произошел инцидент сегодня, 3 июля, и опять в США. К сожалению, там существует такая проблема, и поэтому часто можно услышать о том, как стреляют та территории школы. Случилось это в 9 утра, в штате Канзаз, в Оверленд-Парк. В школе в тот момент никого не было, однако стрельба по прохожим мужчину, скорее всего, и привлекала.

В результате получили ранения два человека. Сейчас они в больнице в очень тяжелом состоянии. Полиции не удалось сразу задержать преступника, но сейчас ведутся поиски.

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