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«Первый вестник Апокалипсиса»: На севере Германии появилось облако саранчи

Сегодня, 20:12

Радар дождя зафиксировал огромную массу в небе, но не было ни единой тучи. Облако располагалось на высоте в 2 километра и было слышно только назойливое жужжание.

На севере Германии в небе появилось облако саранчи, которое зафиксировал радар дождя на высоте в 2 километра. Многие решили, что это первый вестник Апокалипсиса. Не мудрено, что конспирологи бьют тревогу, ведь в Библии указано, что первым знамением наступления конца света является нашествие саранчи. Это насекомое считается серьезным вредителем сельскохозяйственной культуры, к тому же оно опасно и для человека. В святом писании саранча отождествляется с темными силами и представляет собой воинство сатаны.

Метеорологи настроены более скептично, а потому объяснили свою позицию. По словам экспертов, часто дождевой радар фиксирует в небе облако насекомых, если они размером совпадают с каплями воды. Система не распознает отдельно жидкость и твердые тела, потому показывает осадки. Единственное, чем можно отличить природное явление от перемещения саранчи, это чистое безоблачное небо и в месте скопления сосредоточен определенный звук, который доносится будто из пустоты.

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