Poplar Grove предлагает паранормальные туры по старинной усадьбе

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Считается, что хозяева и их рабы до сих пор бродят по плантации, их увидеть можно при помощи специального измерителя К2. С 1975 года и до конца 20 века ее владельцами была семья Фой.

Туристическая фирма Poplar Grove предлагает любопытным гражданам паранормальные туры по старинной усадьбе, хозяевами которой с 1975 года до конца 20 века была одна семья Фой. На плантации ранее выращивали арахис, там трудились многочисленные рабы. Туры проводятся в полнолуние, предварительно люди получают «свиток мертвых», где указаны 13 членов семьи ой, умерших в усадьбе. При помощи К2, способного обнаружить спайки в электромагнитной энергии, что говорит о наличии призрака.

Очевидцы утверждают, что многие ощущали поглаживание волос невидимым существом, видели и слышали, как передвигалась мебель, а также слышали разговоры и смех в местах, где никого не было. Туры носят игровой и веселый характер, они подходят для любопытных подростков и не призваны испугать людей.