На северо-западе Британии обнаружили Атлантиду 1935 года

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Местные жители называют Мардале Грин городом-призраком. Самая сильная засуха в истории обнажила затопленные стены.

На северо-западе Британии обнаружили своеобразную Атлантиду, где процветала жизнь еще в 1935 году. На тот момент город назывался Мардале Грин и был обитаем, но королевские инженеры выселили горожан, так как там было удобное место для образования водохранилища Ховесоу. Оно снабжало Манчестер на протяжении многих лет.

В этом июне была зафиксирована рекордная засуха, что спровоцировало поднятие города-призрака из-под воды. Местные жители рассказали, что наглядно это выглядит жутко, ведь стены домов когда-то были «живыми». Если дальше не будет осадков, то Мардале Грин снова увидит мир, так как он находится на глубине 2-3 метра. Сейчас видны только стены и дорога, ведущая в некогда цветущую деревню.