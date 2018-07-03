VistaNews.ru


На северо-западе Британии обнаружили Атлантиду 1935 года

Сегодня, 18:24

Местные жители называют Мардале Грин городом-призраком. Самая сильная засуха в истории обнажила затопленные стены.

На северо-западе Британии обнаружили своеобразную Атлантиду, где процветала жизнь еще в 1935 году. На тот момент город назывался Мардале Грин и был обитаем, но королевские инженеры выселили горожан, так как там было удобное место для образования водохранилища Ховесоу. Оно снабжало Манчестер на протяжении многих лет.

В этом июне была зафиксирована рекордная засуха, что спровоцировало поднятие города-призрака из-под воды. Местные жители рассказали, что наглядно это выглядит жутко, ведь стены домов когда-то были «живыми». Если дальше не будет осадков, то Мардале Грин снова увидит мир, так как он находится на глубине 2-3 метра. Сейчас видны только стены и дорога, ведущая в некогда цветущую деревню.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На северо-западе Москвы трамвай чуть не загорелся вместе с пассажирами

Аргентинец нашел мифическую Атлантиду у тихоокеанских берегов Мексики

Вологодская область отличилась самым дешёвым жильём на Северо-Западе РФ

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем