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«9 месяцев она страдала»: Женщина смогла улыбнуться только после родов

Сегодня, 16:23

Пережив 285 дней кошмара, мужчина дал волю эмоциям, увидев своих любимых такими.

Счастливый отец смотрел на любимую супругу, которая смогла улыбнуться впервые за 9 месяцев только после родов. На пути к пополнению семейство пережило много боли и страданий. При беременности новоиспеченная мама потеряла почти 15 кг веса, тогда как женщинам свойственно солидно поправляться в «интересном положении». Причиной мук американки по имени Кирсти стала тяжелая форма утренней тошноты, лишившая ее возможности нормально питаться.

«9 месяцев она страдала от преэклампсии. Это смертельно тяжелый токсикоз, вызывающий высокое кровяное давление, а также способный привести к повреждению внутренних органов и припадкам», - рассказывает новоиспеченный отец.

Ставшая для многих американских матерей героиней женщина смогла улыбнуться только после родов, до этого ее лицо было переполнено страданиями. Бледнее смерти был и ее муж, которому оставалось лишь наблюдать за происходящим ужасом.

Сейчас счастливый отец с любовью смотрит на супругу и новорожденного сына, более спокойно вспоминая трудную беременность.

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