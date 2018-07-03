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Гуманоидов заподозрили в изображении секретных карт на полях

Сегодня, 15:43

НЛО оставил таинственное послание фермерам городка Кроли. Подпортив урожай, инопланетяне попытались куда-то направить местных жителей.

Изображения секретных карт на кукурузных полях первым рассмотрел мужчина по имени Билл. Заинтересовавшись предполагаемым посланием НЛО, житель Кроли раздобыл снимок «полотна» гуманоидов с высоты птичьего полета. Сомнений не оставалось, таинственные карты нарисовали именно инопланетяне, в чем из заподозрили ранее.

Пока Билл с земляками разыскивает дополнительные свидетельства визита НЛО в Кроли, в Англии бесстыже насмехаются над начинающим уфологом. Шайка подростков на квадроциклах залетела в кукурузное поле, подпортила урожай и скрылась, какие там гуманоиды, полагают скептики. Как бы там ни было, расследование инцидента продолжается.

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