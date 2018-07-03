«Моя нога в огне»: Мучительная боль заставила девушку решиться на ампутацию

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24-летняя Пейдж Хауитт несколько лет терпит настоящую агонию в левой ноге. Все началось 7 лет назад, когда неправильно сделали операцию по выравниванию коленной чашечки.

В Бирмингеме проживает 24-летняя Пейдж Хауитт, но ее жизнь нельзя назвать беззаботной. Мучительная боль в левой ноге заставила симпатичную девушку решиться на ампутацию, ведь свои болевые ощущения она описывает страшной фразой: «моя нога в огне». В 17 лет у Пейдж вылетела левая чашечка в колене, операцию по ее восстановлению провели неправильно, что спровоцировало сложный региональный болевой синдром.

Молодой человек Пейдж поддерживает свою любимую и просит не торопиться с ампутацией, предлагая попробовать кислородную камеру, которая способна облегчить страдания. Естественно, такой способ лечения не дешевый и девушка уже начала сбор средств. Она настроена серьезно, ведь если это не поможет, то ампутации конечности не избежать, поскольку сил нет терпеть страшную боль.