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Имам из Малайзии тайно взял в третьи жёны 11-летнюю девочку

Сегодня, 03:45

Ему грозит тюрьма. Свадьба была тайно сыграна в Таиланде. Сам мужчина – гражданин Малайзии.

Имам Че Абдул Карим Че Абдул Хамид тайно взял в третьи жёны 11-летнюю девочку из Таиланда. Сам мужчина, которому 41 год, проживает в Малайзии.

Своими действиями он преступил действующие в Малайзии законы. Согласно ним установлены ограничения по минимальному возрасту мусульманок для вступления в брак.

Он должен быть не меньше 16 лет и лишь при условии, что на брак даёт согласие шариатский суд и родители. Власти Малайзии приступили к расследованию инцидента.

Имам и отец девочки сообщают, что у них была договорённость, что она до 16 лет будет оставаться в Таиланде с родителями. Со своим будущим мужем она познакомилась в Малайзии, где семья работала на каучуковой плантации.

Тот сразу предложил взять её в свой дом, но отец отказал, учитывая возраст девочки. Сошлись на том, что она после бракосочетания будет до 16 лет проживать в родительском доме. После этого брак заключили бы в Малайзии.

Свадьбу сыграли в Таиланде тайно. Информация об этом появилась после того, как одна из жён имама выложила фото этого события в Сеть.

 Теперь нарушитель может угодить в тюрьму на 6 месяцев и подвергнуться штрафу в 247 долларов.

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