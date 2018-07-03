Конфликт после свадьбы: Принц Гарри не захотел держать за руку Меган Маркл

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Весь мир после свадьбы продолжает следить за жизнью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Недавно пара в очередной раз подтвердила слухи о своем конфликте, после того, как герцог Сассекский не захотел держать за руку Маркл.

Британцы увидели, как во время одного мероприятия, где присутствовали некоторые члены королевской семьи, принц Гарри внезапно отверг попытку Меган Маркл взять его за руку. Поклонники были удивлены таким жестом, ведь ещё на свадьбе герцог Сассекский ни на минуту не хотел отпускать руки своей невесты. СМИ заявили, что в новоиспеченной семье конфликт.

Королевские эксперты заявили, что при королеве не принято демонстрировать любовь, а потому Гарри не смог держать свою супругу за руку. К примеру, герцог и герцогиня Кембриджские редко целуются, держатся за руки или проявляют любовные чувства на публике.