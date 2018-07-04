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Британских школьников могут отстранить от уроков из-за стрижки

Сегодня, 02:45

В школах Великобритании ужесточают требования к внешнему виду своих учащихся. Ученика школы Kingswood Academy в Халле, могут отчислить за несоответствующую требованиям учебного заведения стрижку.

Родителям 12-летнего Мэннинга сказали, что мальчика необходимо немедленно подстричь. В следующий раз он пришел на уроки с коротко подстриженными волосами, но оказалось, что теперь форма стрижки не соответствует школьному регламенту, потому что виски слишком коротки, а волосы должны быть подстрижены одинаково. Мать рассказывает: «Нужно снова вести его в парикмахерскую. Но я не хотела, чтобы он ходил лысым. Это же школа, а не армия».

До этого по той же причине отстранить от уроков грозили еще 3 мальчикам.

Женщина считает, что строгий контроль соблюдения регламента относится только к мальчикам, так как ее дочь, которая учится там же, с подобными проблемами не сталкивалась. Недовольным родителям представители Kingswood Academy сообщили, что у них существуют строгий порядок относительно формы и прически, которые накануне учебного года выдают всем родителям.

В феврале этого года в Норфолке школьный директор Great Yarmouth Charter уведомил родителей о том, что мальчиков, пришедших на уроки с модной стрижкой, отправят домой, из-за того что она недопустима для внешнего вида школьников.

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