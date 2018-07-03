Человек из будущего: В 5000 году люди поселятся под водой

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Американец Эдвард переместился в будущее и показал шокирующие кадры. Он стал участником секретного эксперимента в 2004 году.

Гражданин США по имени Эдвард гордо именует себя путешественником во времени, поскольку ему предложили участие в секретном эксперименте еще в 2004 году. В доказательство своих слов мужчина показал фото из будущего, где запечатлен Лос-Анджелес. По его заявлению, в 5000 люди поселятся под водой, что спровоцировано глобальным потеплением.

Путешественник во времени утверждает, что он провел беседу с человеком из будущего. Он рассказал, что мировой потоп стал последствием не только катаклизмов, но и роста преступности. Оказывается, через несколько тысяч лет люди станут убивать друг друга за чистую воду или хлеб.

Еще один человек из будущего дал о себе знать в Великобритании. По указанию властей, он был переправлен в 2365 год. За эксперимент ему заплатили 200 тысяч евро.