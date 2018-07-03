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Спортивной Кейт Миддлтон запретили участвовать в благотворительном марафоне

Сегодня, 11:11

Герцогиня Кейт Миддлтон является одной из самых спортивных персон королевской семьи, которая любит регулярно заниматься физическими нагрузками. Однако в этом году Миддлтон запретили участвовать в благотворительном марафоне.

Известно, что Кейт Миддлтон любит бегать, играть в теннис, кататься на лыжах и играть в хоккей. Несмотря на ее любовь к бегу в этом году Кейт не допущена к участию в публичном марафоне из-за определенного королевского правила. Сообщается, что свадьба принца Гарри и рождение нового королевского ребенка создали большой ажиотаж среди поклонников, а потому в этом году в целях безопасности герцогиня пропустит марафон.

По официальным данным, в 2018 году в благотворительном забеге примут участие примерно 41 000 человек. Сам марафон пройдет по традиции в Лондоне.

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