Балерина США лишилась обеих ног после взрыва на катере

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22-летняя Стефани Шаффер, занимающаяся балетом, приехала вместе в матерью, сестрой и отчимом отдохнуть на Багамы. Они не предполагали, что окажутся в центре ужасного события.

Они вместе отправились на морскую прогулку на катере. После произошедшего на нём по непонятным причинам взрыва, балерина США лишилась обеих ног.

Балерина сидела прямо над местом взрыва. Повреждения ног были столь серьёзны, что врачам пришлось их ампутировать до колена. Сейчас Шаффер продолжает оставаться в реанимации в бессознательном состоянии.

У её матери установлено наличие множественных переломов и внутреннего кровотечения. Травмы сестры – незначительные.

На катере во время прогулки было два багамца – члены экипажа и десять туристов, прибывших из США. Одна из них, Малика Джексон в результате взрыва на катере скончалась.

Ранения получили все туристы. Четверо из них находятся в госпитале Флориды в состоянии разной степени тяжести.

Что послужило причиной взрыва, приведшего к трагедии, устанавливается. О судьбе багамцев, бывших на катере, не сообщается.