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Секс-гипноз: В США учитель с его помощью совращал учениц

Сегодня, 01:30

Изнасилования несовершеннолетних не становятся редкостью. Порою для этого прибегают к самым разнообразным средствам.

 В частности, в США учитель начальных классов использовал секс-гипноз. С его помощью он совращал учениц и вступал с ними в половые контакты.

Джеймс Ментцер, которому 39 лет, с 2003 года преподавал в американском городке Хаммельстаун, находящемся в Пенсильвании.

Сначала он решил стать для учениц «хозяином», для чего применил гипноз, к которому имел определённые способности. Учитель хотел полностью повелевать школьницами. Их поведение под гипнозом он снимал на видео.

В ходе своих «экспериментов» учитель США требовал от учениц повторения «клятв», в которых те называли его «хозяином» и обязывались полностью подчиняться ему. Помимо того, он разыгрывал целые шоу, в которых использовал девочек в качестве кукол.

Затем учитель перешёл к следующей стадии и стал использовать секс-гипноз. Ментцер подозревается в том, что за период с августа 2017 года имел половые контакты с пятью ученицами 8 и 9-летнего возраста, а также с тремя, которым исполнилось по 11 лет.

Видимо, секс-гипноз оказывал своё воздействие не на всех учениц. Некоторые из них сообщили родителям, что учитель к ним приставал. Те, не задумываясь, обратились к правоохранителям США.

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