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В Швеции женщина подарила младшей сестре матку

Сегодня, 09:29

Из-за природной аномалии женщина родилась без матки, что стало настоящей трагедией. ведь о детях оставалось только мечтать.

Лолита Карлеруп из Швеции с самого детства мечтала о большой семье и детях, но после того, как она подросла, медики установили, что у нее попросту нет матки. Такую неприятную новость девочка узнала в 14-летнем возрасте, что ввело ее в состояние сильной депрессии, которая усугублялась с годами.   

42-летняя сестра Лолиты Линда не могла смотреть на ее страдания и начала искать пути решения проблемы. Посоветовавшись с медиками она пришла к выводу, что только пересадка органа сможет помочь ее сестре и то только в случае если он приживется. После проведения всех необходимых обследований установлено, что матки Линды вполне подойдет для 37-летней Лолиты. В результате старшая сестра подарила младшей сестре матку.

Сложнейшая операция была проведена в марте 2013 года, а уже в апреле у Лолиты пошли впервые месячные. В последствии стало известно, что у дочери Линды тоже отсутствует матка, такая аномалия передается в данной семье по наследству.

Подобный случай уже происходил в Китае, где мать отдала свою матку дочери, которая не имела ее от природы.

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