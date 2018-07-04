VistaNews.ru


В США жена наказала мужа-извращенца, тайно снимавшего в ванной 18-летнюю дочь

Сегодня, 00:15

В штате Мичиган 60-летний мужчина замаскировал под зарядное устройство смартфона видеокамеру, установил ее в ванной комнате и подсматривал за едва достигшей совершеннолетия дочерью.

Рассекретить злые сексуальные умыслы мужа-извращенца смогла его бдительная жена. Женщина рассмотрела в зарядном устройстве видеокамеру, однако не стала устраивать скандал, сообщив о преступлении полиции США. Горе-отца, тайно снимавшего в ванной 18-летнюю дочь на протяжении полугода, арестовали. Позднее он внес за себя залог в размере $50 тысяч, вернувшись, как минимум, до суда на свободу.

Наказала ли жена мужа-извращенца разводом в придачу, американским СМИ неизвестно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Домашний шпион: Жителя Чувашии осудят за скрытую съёмку в ванной бывшей жены

В Москве в ходе пьяной ссоры женщина воткнула нож в горло подруги

В Индии отец отдал дочь на 18-часовое изнасилование

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем