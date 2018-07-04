В США жена наказала мужа-извращенца, тайно снимавшего в ванной 18-летнюю дочь

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В штате Мичиган 60-летний мужчина замаскировал под зарядное устройство смартфона видеокамеру, установил ее в ванной комнате и подсматривал за едва достигшей совершеннолетия дочерью.

Рассекретить злые сексуальные умыслы мужа-извращенца смогла его бдительная жена. Женщина рассмотрела в зарядном устройстве видеокамеру, однако не стала устраивать скандал, сообщив о преступлении полиции США. Горе-отца, тайно снимавшего в ванной 18-летнюю дочь на протяжении полугода, арестовали. Позднее он внес за себя залог в размере $50 тысяч, вернувшись, как минимум, до суда на свободу.

Наказала ли жена мужа-извращенца разводом в придачу, американским СМИ неизвестно.