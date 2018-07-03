«Снова НЛО?»: На курорте Мичигана зловещее облако наступало на отдыхающих

Сегодня, 08:42

За ним могли прятаться корабли гуманоидов, предполагают очевидцы. В целом картина выглядела как апокалипсис, пугающий и завораживающий одновременно.

На курорте Мичигана Холли Белонгье Мэнджер стала свидетелем того, как зловещее облако наступало на отдыхающих. Девушка опубликовала кадры на своей странице в Facebook.

По ее словам, облако напоминало огромную волну, уровень воды в озере отступил на 10 метров, будто облако впитывало воду, как губка. Отмечается, что температура воздуха опустилась до 18,3 градусов Цельсия, хотя до прихода такого апокалипсиса она составляла 29 градусов. Страшное явление длилось не более 10 минут, а после бесследно исчезло.

Пользователи Facebook предположили, что люди снова стали свидетелями НЛО, ведь за зловещим облаком могли прятаться армии гуманоидов.

Если обратить внимание на научное объяснение мичиганского апокалипсиса, то явление представляет собой грозовой воротник. Он происходит из-за того, что поднимающийся теплый воздух остывает ниже точки росы и, конденсируясь, образует облако. Если такой процесс происходит по всей длине вдоль вытянутого воздушного фронта, то может образоваться грозовой воротник. Из такого облака торнадо произойти не сможет.