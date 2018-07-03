Британская полиция: Скрипалей травили двое

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Так был ли мальчик, становится риторическим вопросом. То в первый же день после отравления бывшего офицера ГРУ объявляют, что в этом виновата Россия, то - расследование продолжается.

Уже четыре месяца этому расследованию: ни доказательств, ни фактов. Однако, деятельность демонстрировать нужно. И вот, британская полиция объявляет, что Скрипалей травили двое.

Имён подозреваемых полиция также не называет, но её представители подчёркивают, что те «почти наверняка имели связь с Россией».

Эксперты опять умиляются. Если доказано – покажи. Если «почти наверняка» - то и рот раскрывать не стоит. Тем более, во всем мире это называется раскрыть тайну следствия.

Не складывается что-то. Но шоу должно продолжаться. Закон жанра.

Британская полиция также проинформировала о следующем. Удалось установить, что подозреваемые, совершившие преступление, через сутки после этого покинули страну.

Опять «непонятка». Если собирались покинуть, зачем выжидать сутки. Это если не касаться вопроса почему, если травили, то не «дотравили».

Скрипалей нашли 4 марта без сознания в Солсбери. Юлия благополучно поправилась в начале апреля. Отца выписали из больницы 18 мая.