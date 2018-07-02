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Сложно поверить: Во Флориде плотоядный туман пожирает животных и людей

Вчера, 22:18

Призрачное явление оставляет после себя только обглоданные кости. Впервые розовый туман, пожирающий плоть, заметили в 1955 году.

Человек, едва не ставший жертвой всеядного тумана, рассказал историю встречи с ним. Произошло это у реки Томока, к западу от города Дайтон. В это сложно поверить, но плотоядный туман во Флориде действительно пожирает животных и людей.

Более 60 лет назад рыбак заметил в лесу бледно красный туман, который шел достаточно близко к земле и образовывался ниоткуда.При этом туман двигался сам по себе, независимо от направления ветра. Как только появление розового явления в округе начали ходить слухи, что в лесу начали находить обглоданные кости животных, в том числе хищников, а также пропавших без вести людей.

Интересным является факт, что кости не были в крови, а имели вид, как будто лежали там не один месяц. Но за день до их появления местные жители не видели ничего подозрительного. Многие очевидцы этого явления говорят, что все погибшие животные и люди стали жертвами розового тумана, поглощающего все живое на своем пути.

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