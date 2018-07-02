Пожирающий все живое НЛО пролетел над Великобританией

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Очевидцы пытались скрыться с места появления гуманоидов, чтобы остаться в живых. Ведь многие любители мистики уверены, что НЛО прилетают на Землю чтобы похищать людей и проводить над ними опыты.

Потусторонняя летающая тарелка побывала в небе над Южным Йоркширом. Очевидцы успели запечатлеть пролет пришельцев-гуманоидов над городом. НЛО заметили примерно в 21:20. Изначально британец, который запечатлел корабль пришельцев на камеру своего телефона, подумал, что перед ним облако странной формы.

Но летающая тарелка доказала обратное, начав передвигаться по хаотичной траектории. Несколько минут НЛО провисел над головами жителей британского города, после чего скрылся. После очевидец заметил этот объект в 23:30, но тогда уже не смог его запечатлеть, так как было уже темно.

После того, как мужчина пересмотрел видео, он пытался убедить себя, что перед ним в тот день нависло обычное облако, но в итоге он пришел к выводу, что его взору предстал именно пожирающий все живое НЛО, которого стояло боятся. Над Великобританией подобные объекты видят не впервые, поэтому можно понять, что Королевство инопланетян интересует не меньше США и России.