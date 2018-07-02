VistaNews.ru


Пожирающий все живое НЛО пролетел над Великобританией

Сегодня, 20:16

Очевидцы пытались скрыться с места появления гуманоидов, чтобы остаться в живых. Ведь многие любители мистики уверены, что НЛО прилетают на Землю чтобы похищать людей и проводить над ними опыты.

Потусторонняя летающая тарелка побывала в небе над Южным Йоркширом. Очевидцы успели запечатлеть пролет пришельцев-гуманоидов над городом. НЛО заметили примерно в 21:20. Изначально британец, который запечатлел корабль пришельцев на камеру своего телефона, подумал, что перед ним облако странной формы.

Но летающая тарелка доказала обратное, начав передвигаться по хаотичной траектории. Несколько минут НЛО провисел над головами жителей британского города, после чего скрылся. После очевидец заметил этот объект в 23:30, но тогда уже не смог его запечатлеть, так как было уже темно.

После того, как мужчина пересмотрел видео, он пытался убедить себя, что перед ним в тот день нависло обычное облако, но в итоге он пришел к выводу, что его взору предстал именно пожирающий все живое НЛО, которого стояло боятся. Над Великобританией подобные объекты видят не впервые, поэтому можно понять, что Королевство инопланетян интересует не меньше США и России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Полупрозрачный НЛО "ловил интернет" над вышками в Курганской области

Зловещее НЛО спровоцировало травматическое ДТП в Германии

Над Мюнхеном засветился НЛО-пончик

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем