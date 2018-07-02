Трагически погиб филиппинский чиновник, боровшийся с наркомафией

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На Филиппинах во время проведения еженедельного церемониала поднятия государственного флага был застрелен государственный служащий Антонио Халили. Он был главой городской администрации города Танауана, расположенного в одной из центральных провинций страны.

Стало известно, что филиппинский чиновник, боровшийся с норкомафией, трагически погиб. Мэра Батангаса Антонио Халили убили выстрелом в грудь во время коллективного исполнения филиппинского гимна. Смерть наступила по дороге в госпиталь. Поимкой убийцы заняты полиция и спецслужбы. Сотрудники полиции считают, что выстрел был произведен снайпером. Городские чиновники, в частности руководитель пресс-службы Джерри Ларесм, уверены, что причиной трагической гибели стала кампания по борьбе с оборотом наркотиков, которую в регионе возглавлял местный мэр.

В 2016 году по приказу Халили было организовано шествие по улицам города подозреваемых в распространении и хранении в личных целях наркотических веществ. Народ назвал эту акцию «позорной прогулкой». Подозреваемые шли с табличками: «Я продаю наркотики, не берите с меня пример». За это мероприятие защитники прав и свобод осудили власти города.

В полицейском департаменте имеются улики, которые свидетельствуют, что сам Халили мог быть связан с наркокартелями, но прямых доказательств так и не нашли. Сам мэр утверждал, что полностью согласен с политикой президента Филиппин Родриго Дутерте и является сторонником проводимой в стране антинаркотической кампанией, однако выражал недовольство методами полиции: «Один ложный донос полиции, и любого из них можно уничтожить», - говорил Халили, имея в виду губернаторов, парламентариев и других государственных служащих.