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«Взгляд убийцы»: Двухметровый питон до смерти напугал зашедшего в гараж австралийца

Сегодня, 15:47

Житель города Спрингвуд панически боится змей. На днях судьба сыграла с мужчиной злую шутку – гигантский удав приполз провести его на работу.

Австралиец проводил обыденное утро: подъем, завтрак, уход на работу. Однако спокойно сесть в машину жителю Спрингвуда помешал двухметровый питон. «Взгляд убийцы» до смерти напугал зашедшего в гараж горожанина, получившего сильнейший шок в своей жизнь. Пока мужчина бился в истерике, гигантский удав спокойно наблюдал за происходящим.

Покинуть человеческую территорию питона заставил эксперт по отлову змей. Оказывается, с приходом холодов смертоносные пресмыкающиеся не впадают в спячку. Они лишь становятся менее активными. Для человека двухметровый удав безопасен. Бояться его стоит пушистым или пернатым животным весом до 5 кг.

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