«Фантом остался»: Умерла хореограф-постановщик мюзикла «Кошки» Джиллиан Линн

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В больнице принцессы Грейс в Мэрилебоне в Лондоне сердце эффектной 92-летней дамы остановилось навсегда.

Ее муж актер Питер Лэнд подтвердил печальную новость в Twitter, написав: «Она оставляет после себя огромное наследие и обожаема миллионами». Он также отдал дань уважения своей дорогой жене и другу и любви в течение 40 лет и сказал, что он убит горем. Джиллиан была наиболее известна своей работой с Эндрю Ллойдом Уэббером, который также выразил свое почтение умершей в Twitter.

Композитор и импресарио писал: «Прощай, дорогая Джили, три поколения британского мюзикла многим обязаны тебе. С любовью, Эндрю». Между тем, коллега-хореограф Мэтью Борн написал в соцсети: «Дорогая Джилли, ты поддерживала и вдохновляла меня с самого начала. Ваш фантом и любовь к танцам и танцорам живет во всех нас, кто разделяет эту любовь». Эндрю переименовал свой новый Лондонский театр в театр Джиллиан Линн еще в июне, сделав его первым театром Вест-энда, названным в честь женщины.

Джиллиан также руководила более чем 50 постановками на Уэст-Энде и Бродвее и получила две премии Оливье. В 2014 году за заслуги перед танцевальным и музыкальным театром она стала кавалером Ордена Британской империи. Во время долгой карьеры, Джиллиан ставила хореографию для Королевской оперы, Королевского Шекспировского театра и английской Национальной оперы. Также она руководила несколькими телесериалами, включая шоу Маппет-шоу, и получила премию BAFTA Huw Wheldon за работу над простым человеком в 1987 году. Умерла хореограф-постановщик мюзикла «Кошки» Джиллиан Линн, а у нее остался второй муж-актер Питер Лэнд.