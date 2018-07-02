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Жительница Корнуолла обнаружила в своем салате живую лягушку

Сегодня, 14:52

Жительница Корнуолла была шокирована, когда в салате неожиданно обнаружила настоящую живую лягушку. Об этом передают британские СМИ.

37-летняя британка из графства Корнуолл в Англии сообщила местным журналистам, что купила в супермаркете листья салата и впервые получила нежелательный сюрприз в упаковке. Женщина, которая придерживаться вегетарианской диеты, была шокирована, когда увидела крошечную живую лягушку в листьях салата. В качестве доказательства женщина опубликовала снимок в социальных сетях.

Британка сообщила, что освободила зеленого земноводного в поле рядом с ручейком. Стоит напомнить, что в марте текущего года женщина находила в сухом супе несколько камней.

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