«Мой герой»: Щенок не дал напасть гремучей змее на хозяйку

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Малыш Тодд героически спас свою любимую хозяйку от гремучей атаки. Щенок не дал напасть гремучей змее на хозяйку в Аризоне.

Сообщить о своем защитнике женщина решила в социальной сети Facebook, где и рассказала героическую историю своего спасения. 29 июня она отправилась на прогулку со своими питомцами Купером и Тоддом. Второй пес резко прыгнул в ее сторону и подставил под удар себя, чтобы уберечь жизнь своей хозяйки.

«Это было утро, ярко и рано… Мы вместе шли по холму, как вдруг я случайно буквально не наступила на змею. Но мой герой Тодд меня спас от смерти», - сообщила спасенная псом женщина.

Также она сообщила, что питомца теперь приглядывает еще лучше, чем ранее. Неравнодушных попросила помолиться за песика.