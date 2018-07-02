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Елизавета II находится в весьма почтенном 92-летнем возрасте. Естественно, как у всех пожилых людей, у неё есть проблемы со здоровьем.

Однако королева Великобритании отказалась от необходимой ей операции. По данным источника из Букингемского дворца, она не хочет пропустить уже запланированные приёмы.

Сообщается, что королеве Великобритании с большим трудом удаётся подняться со стула. Якобы, она жаловалась своим друзьям, что её коленные суставы «закапризничали».

В то же время Елизавета II не хочет делать на них операцию, мотивируя, что за этим последует длительный период восстановления. Также она не желает поднимать излишнюю шумиху вокруг своего здоровья.

В мае на проведение одной операции королеве Великобритании, всё же, пришлось согласиться. У неё удалили катаракту на глазах. После этого она носила тёмные очки. Но на свадьбу принца Гарри она, согласно этикету, пришла без них.

Здоровье у Елизаветы II невероятно крепкое. Она до сих пор может иногда покататься на пони или, даже, самостоятельно сесть за руль авто. Впрочем, за пределы страны она уже несколько лет не выезжает.

Однако в Великобритании её деятельность продолжает оставаться активной. На протяжении 2017 года она посетил 296 мероприятий.

В то же время, правительство Великобритании готовится к тому, что королева может внезапно умереть. На днях была проведена секретная репетиция её похорон.