США и Британия перепуганы: Турция выдаст русским секреты F-35

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Анкара ранее уже договорилась о закупке этих малозаметных истребителей. Теперь в Белом доме думают, как «отвертеться» от данного партнёру по НАТО обещания.

США и Британия не на шутку перепуганы. Они полагают, что Турция выдаст все секреты F-35 русским. Особенно подозрения усилились после того, как эта страна договорилась с Россией о поставке комплексов С-400, а не западных аналогов.

Военные Британии и США полагают, что, если Турция будет совместно использовать С-400 и F-35, это неизбежно приведёт к утечке секретных данных современного малозаметного истребителя.

Как полагают эксперты, для опасений есть основания. Самолётам придётся взаимодействовать с наземными системами ПВО. А те будут российского происхождения, и обслуживать их будут российские специалисты.

Они смогут с лёгкостью оценить, на что способен F-35 и определить его слабые стороны. Так же станет понятно, как этот истребитель станет выглядеть на радарах С-400.

Продажу F-35 в Турцию рекомендуют приостановить, пока она не откажется от покупки С-400.