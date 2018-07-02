Уфолог поймала на камеру гигантский НЛО в небе над Калифорнией

Сегодня, 13:38

НЛО отчетливо засветился в ночном небе США, удивив специалистов необычной конструкцией и огромными размерами.

Автором сенсационного снимка стала американский уфолог Линда Миллер. Фотографируя ночные красоты Калифорнии, она поймала на камеру гигантский НЛО, скрывающийся от людей на высоте в несколько километров. Увеличив масштаб снимка, Миллер рассмотрела необычную конструкцию инопланетной «тарелки», имеющей огромный длинный хвост. Также НЛО ярко светился, что для пришельцев совсем несвойственно.

Смонтировав с фото мистическое видео, уфолог поделилась в Сети изображением космического корабля гуманоидов в небе над Калифорнией. У скептиков нет сомнений, Линда сфотографировала звезду, которую ее камера не смогла сфокусировать.