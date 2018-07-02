Ужас в Гаутенге: В морге среди покойников нашли живую женщину

Сегодня, 13:20

Кошмары продолжают преследовать мир. Нормальным людям словно предлагают переселиться в мир иной.

Очередной ужас случился в Гаутенге. Там в морге среди множества окоченевших покойников нашли ещё живую женщину.

Это произошло благодаря бдительности судебно-медицинского офицера. В Гаутенге службу судебных патологоанатомов возглавляет Пол Моруп. По предоставленной им информации, Департамент здравоохранения уже приступил к расследованию инцидента.

Всему виной считается неправильно заполненная декларация. Она составлена сотрудниками скорой помощи, оказывающими экстренную помощь. Менеджер этой организации Геррит Брадник уже подтвердил, что именно их фельдшеры написали в протоколе, что живая женщина мертва.

В то же время, продолжил он, все применяемые их службой приборы показывали, что это действительно так.

Менеджер уверяет, что у парамедиков достаточно квалифицированная подготовка и нет никаких доказательств, что небрежность допустила именно их команда.

К счастью для женщины, её не отправили под землю живой. В противном случае, виновных просто бы не нашлось. Нет тела – нет дела.

Впрочем, возможно, виноватых, действительно, нет. Просто женщина, каким то чудом, сама вернулась с того света.

Хорошо, что это обнаружили. Пусть и в морге. Где женщина сейчас, и как она пережила этот ужас, не сообщается.