VistaNews.ru


«ИИ будет править миром»: Путешественник во времени рассказал о жизни человечества в 6000 году

Сегодня, 12:18

Гость из будущего стал участником секретного эксперимента в 1990 году, переместился на 4 тысячи лет вперед и смог вернуться обратно, рассказав драматичную историю потери друга во временном пространстве.

Уже не первый путешественник во времени рассказывает СМИ о возможности «временных прыжков», которые якобы станут обыденностью в 2028 году. Тогда все превратятся в Марти Макфлаев, а единственным условием телепортации будет совершенная бездейственность, ведь в обратном случае люди смогут судьбоносно повлиять на ход истории.

Путешественник во времени из 6000 года опроверг пророчество фильмов Джеймса Кэмерона о терминаторах. ИИ будет править миром, однако убивать людей машины не собираются. Способность рационально мыслить, не поддаваясь эмоциям, превратит роботов в наиболее эффективную власть, избегающую военных конфликтов и прочих предвестников апокалипсиса.

Через 4 тысячи лет медицина все еще будет развиваться. Симбиоз человека с ИИ позволит оцифровывать сознание, что в техническом плане означает бессмертность. Активное освоение Вселенной начнется во все том же 2028 году. Итоги космической экспансии мужчина не рассказал. Видимо, побоялся нарушить ход истории.

Следующие 10 лет путешественник во времени будет готовиться ко встрече с лучшим другом, который не смог переместиться вместе с ним в 2018 год. Причина проста – перед «временными прыжками» нельзя оцифровывать создание.

Все, что гость из будущего рассказал о жизни человечества в 6000 году, было высмеяно скептиками в Сети. Они призывают СМИ не подогревать интерес вокруг «странных личностей», ищущих наиболее простой способ прославиться.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Вперёд в будущее": Житель Великобритании показал снимок 6000 года

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

«Путешественник во времени» прошел тест на полиграфе

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем