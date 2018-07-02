«ИИ будет править миром»: Путешественник во времени рассказал о жизни человечества в 6000 году

Сегодня, 12:18

Гость из будущего стал участником секретного эксперимента в 1990 году, переместился на 4 тысячи лет вперед и смог вернуться обратно, рассказав драматичную историю потери друга во временном пространстве.

Уже не первый путешественник во времени рассказывает СМИ о возможности «временных прыжков», которые якобы станут обыденностью в 2028 году. Тогда все превратятся в Марти Макфлаев, а единственным условием телепортации будет совершенная бездейственность, ведь в обратном случае люди смогут судьбоносно повлиять на ход истории.

Путешественник во времени из 6000 года опроверг пророчество фильмов Джеймса Кэмерона о терминаторах. ИИ будет править миром, однако убивать людей машины не собираются. Способность рационально мыслить, не поддаваясь эмоциям, превратит роботов в наиболее эффективную власть, избегающую военных конфликтов и прочих предвестников апокалипсиса.

Через 4 тысячи лет медицина все еще будет развиваться. Симбиоз человека с ИИ позволит оцифровывать сознание, что в техническом плане означает бессмертность. Активное освоение Вселенной начнется во все том же 2028 году. Итоги космической экспансии мужчина не рассказал. Видимо, побоялся нарушить ход истории.

Следующие 10 лет путешественник во времени будет готовиться ко встрече с лучшим другом, который не смог переместиться вместе с ним в 2018 год. Причина проста – перед «временными прыжками» нельзя оцифровывать создание.

Все, что гость из будущего рассказал о жизни человечества в 6000 году, было высмеяно скептиками в Сети. Они призывают СМИ не подогревать интерес вокруг «странных личностей», ищущих наиболее простой способ прославиться.