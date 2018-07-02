«Думала, что погибну»: Жительница Канады рассказала об ужасающей встрече с акулой

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Пятиметровый морской хищник преследовал каноэ с туристами, пытаясь его перевернуть.

Жительница Канады Пэт Баркер из Нью-Брансвика вместе со своим мужем на днях столкнулась с самым опасным морским хищником. Об ужасающей встрече с огромной белой акулой она откровенно рассказала в интервью местной прессе. По словам женщины, инцидент произошёл в атлантических канадских водах, когда она с супругом решила попрактиковаться в гребле на каноэ.

В определённый момент канадцы заметили, что их под водой преследует некое существо больших размеров. Баркер решила сперва, что это морская свинья, коих в этой местности хватает, однако потом заметила, что рыба имеет другой окрас, к тому же обладает огромными плавниками.

После этого сомнений в том, что они имеют дело с большой белой акулой, у пары больше не осталось. Хищник начал приближаться к ним и подталкивать каноэ носом, чтобы опрокинуть его. Пятиметровая акула, по словам женщины, напоминала подводную лодку, которая пыталась подняться из глубин. Баркер с мужем начала отчаянно грести к берегу, чтобы спастись, но понимала, что шансов у неё не много.

«Я думала, что погибну», - спустя время призналась она.

В итоге супругам чудом всё же удалась уйти от преследований и добраться до мели, где акула оставила попытки достать их. Учёные утверждают, что нападения белых акул являются редкостью и по статистике их жертвами во всём мире ежегодно становятся не более пяти человек. В то же время для Баркер это послужило слабым утешением. Она парирует на заявление, утверждая, что хищники не подчиняются статистике.

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