Аргентинец нашел мифическую Атлантиду у тихоокеанских берегов Мексики

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Легендарный город-остров превратился в убежище пришельцев, припарковавших на дне Тихого океана гигантское НЛО.

Первым мифическую Атлантиду описал философ Платон. Потерянный город реально существовал, а проживали в нем повелители мира, верят почитатели древнегреческого писателя. Давным давно стихийное бедствие затопило Атлантиду, а искателям приключений так и не удалось найти ее следы.

У тихоокеанских берегов Мексики аргентинец по имени Марсело нашел гигантский шарообразный объект, напоминающий НЛО. Пришельцы снова опередили людей, раскрыв таинственную Атлантиду и превратив ее в убежище для наблюдения за землянами, убежден уфолог. Марсело разместил в Сети снимки предполагаемого города-острова, полученные через сервис Google Maps. Никто из состоятельных искателей приключений пока что не выразил желания проверить догадку аргентинца.

«Это идеальная пирамида, оставленная высшим разумом. Люди никогда не смогли бы построить такую конструкцию. Только инопланетяне в состоянии возвести столь массивную структуру. Если версия с НЛО не подтвердится, открытие Марсело сохранит монументальную ценность для человечества», - считает авторитетный теоретик Скотт Варинг.

Скептики также уверены в своей позиции: это обычная морская гора, и точка.