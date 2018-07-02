Аргентинец нашел мифическую Атлантиду у тихоокеанских берегов Мексики

Легендарный город-остров превратился в убежище пришельцев, припарковавших на дне Тихого океана гигантское НЛО.
Первым мифическую Атлантиду описал философ Платон. Потерянный город реально существовал, а проживали в нем повелители мира, верят почитатели древнегреческого писателя. Давным давно стихийное бедствие затопило Атлантиду, а искателям приключений так и не удалось найти ее следы.
У тихоокеанских берегов Мексики аргентинец по имени Марсело нашел гигантский шарообразный объект, напоминающий НЛО. Пришельцы снова опередили людей, раскрыв таинственную Атлантиду и превратив ее в убежище для наблюдения за землянами, убежден уфолог. Марсело разместил в Сети снимки предполагаемого города-острова, полученные через сервис Google Maps. Никто из состоятельных искателей приключений пока что не выразил желания проверить догадку аргентинца.
Скептики также уверены в своей позиции: это обычная морская гора, и точка.