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Ежедневно девушка находила новый знак от полтергейста - носок на лобовом стекле

Сегодня, 00:15

Удручающая картина едва не стала причиной нервного расстройства обеспокоенной одиночки.

 На форуме Reddit пользователь под ником amandabethhh сообщила, что стала жертвой разгула полтелгейста на собственном дворе. Ежедневно девушка находила новый знак от неизвестного. Это был носок на лобовом стекле ее автомобиля.

 Долгие разбирательства с историей происходящего не дали результата, пока девушка не обратила свое внимание на свой номерной знак, на котором было написано «Добби». После она вспомнила, что именно так звали и домашнего эльфа из фильма о Гарри Поттере.

Суть в том, что мифическое существо может получить свободу, если сможет заполучить от хозяина какую-то вещь, а в фильме Добби получил носок. Бдительность и сообразительность девушки стала ее спасением от шизофреничного незнакомого юмориста.

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