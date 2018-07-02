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Демонический вулкан на Гавайях продолжает извергать лаву

Сегодня, 09:55

«Выплюнув» потусторонний лавовый шар, вулкан Килауэа продолжил терроризировать гавайцев непрекращающимися выбросами лавы в «расщелину номер 8». Уже два месяца островитяне борются с последствиями катаклизма.

Вулкан на Гавайях проснулся 3 мая текущего года, разрушив множество жилых объектов и напугав местных обитателей демоническим лавовым шаром. Похоже, Килауэа не собирается останавливаться на достигнутом, ведь его поведение не поддается никаким прогнозам.

Утром 29 июня вулкан на Гавайях совершил очередной «плевок», подняв в небо шлейф пепла, растянувшегося к юго-западу от эпицентра катаклизма. Днем позже сейсмологи зафиксировали новую активность, образовавшую паровой шлейф высотой 150 метров. После взрывоопасных событий сейсмичность в районе «расщелины номер 8» значительно снизилась.

Однако демонический вулкан продолжает извергать лаву, стекающую к океану и переполняющую залив Капохо. Контактирующие с загрязненной водой люди могут повредить легкие, глаза и кожу. В точке соприкосновения лавы с океанической водой не прекращаются взрывы высотой до 100 метров. Ученые не берутся предсказывать дальнейшее поведение Килауэа.

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