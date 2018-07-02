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«Шарлатанство или магия»: Ученые больше века не могут объяснить феномен хождения по огню

Сегодня, 09:17

Испытание огнем по праву считается одним из самых таинственных явлений ХХ столетия. Видевшие «чудо» естествоиспытатели и приверженцы науки приписывают огнехождение древней языческой магии.

Изучая феномен хождения по огню, ученые пытались поймать предполагаемых шарлатанов на использовании специальных средств, защищающих ноги от ожогов, травм и даже смерти. Однако все попытки вывести колдунов на чистую воду провалились, а приверженцы науки больше века не могут объяснить секрет огнехождения.

Первым разделить шарлатанство от магии попытался британский профессор Гарри Прайс. Собрав представителей прессы у дорожки из раскаленного угля, ученый пригласил на испытание огнем факира Куда Букса из Индии. Кудесник с улыбкой прошелся по «постилке» температурой в 430 градусов, оставив свидетелей в шоковом недоумении. С тех пор феномен хождения по огню стал дерзким вызовом для ученых.

Позднее многие профессоры-атеисты отправлялись в различные уголки мира с единственной целью – раскусить термостойких колдунов. История огнеходства помнит различных аборигенов, как повторивших прогулку Букса, так и совершивших еще более невообразимое чудо. В Полинезии доктор Лонг лицезрел проходку колдуна по магме только что проснувшегося вулкана. Итог – совершенное отсутствие ранений.

Конечно, феномен хождения по огню – это не всегда благоприятный исход. Пытающиеся присоединиться в клуб «избранных» смертники часто гибли в муках, становясь на раскаленные угли. Что такое огнеходство - шарлатанство или магия – ученые все еще не знают. Возможно, секрет данного феномена навсегда останется вдали от цивилизации, которая в эпоху науки попросту не в состоянии признать существование магии.

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