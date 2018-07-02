В Австралии акула утащила под воду любопытную туристку

Сегодня, 08:22

В западной части Австралии Мелисса Браннинг решила покормить акулу, но её экстремальный отдых чуть не закончился смертью. 2-метровые донные хищники напали на девушку.

Девушка со своими друзьями выбралась на морскую прогулку. Около их яхты внезапно стали появляться небольшие акулы. Изначально Браннинг стала кидать небольшие куски рыбы, после чего к судну подплыли донные акулы. Почувствовав экстрим, девушка решила дать хищникам ещё больше еды. Её приятель был коренным жителем и знал, как всё правильно необходимо делать. Он регулярно показывал девушке, но она слишком увлеклась, из-за чего одна из акул потащила Браннинг в воду. Друзья стали вытаскивать её на яхту, однако уже практически попрощались с девушкой. В результате её удалось спасти.

Сама же Браннинг акцентировала внимание на том, что изначально акулы посасывали её палец, словно маленькие котята, но потом давление усилилось, и она не смогла устоять на ногах. В результате и упала в воду. Девушка продолжает свой двухнедельный отпуск в Австралии, не исключая, что в дальнейшем снова захочет покормить акул. Как она сообщает, любопытство её погубит.