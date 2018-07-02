Редкая книга о Гарри Поттере ушла с аукциона за $74 тыс

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Один из 500 экземпляров «Гарри Поттера и философского камня», изданный в 1997 году, изначально оценили в $46 тысяч. Уникальность лота заключалась в неточностях и орфографических ошибках писательницы Джоан Роулинг, которые были исправлены в более поздних изданиях.

В 1997 году некая женщина приобрела одну из первых книг о Гарри Поттере на вокзале английского города Харрогейт. Получив работу никому не известной писательницы, да еще и с ошибками, британка и подумать не могла, что через 21 год книга позволит ей солидно разбогатеть.

Редкая работа Джоан Роулинг ушла с аукциона за $74 тыс., получив стартовую стоимость в $46 тысяч. Судьба остальных 499 экземпляров уникального издания остается неизвестной.

Возможно, неприметные владельцы книги «Гарри Поттер и философский камень», узнав историю британки, также в скором времени захотят сколотить состояние на легендарно бестселлере.