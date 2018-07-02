Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться соцсетями

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Об этом лично распорядился директор космодрома Евгений Радковский. По словам главы, такие меры введены для того, чтобы свести риск утечки информации к минимуму.

Сотрудникам космодрома Байконур запретят пользоваться любимыми социальными сетями и мессенджерами с рабочих и личных телефонов. Евгений Радковский боится утечки секретной информации, поэтому был вынужден ввести такие строгие меры. В список запрещенных соцсетей вошли и What’sUp и Telegram.

Для общения между сотрудниками Байконура была создана специальная почта, которой можно воспользоваться в любое рабочее время. Подчеркивается, что после смены сотрудник космодрома вправе использовать свой мобильный телефон по желанию.