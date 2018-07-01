С высоты птичьего полета сняли завораживающие облака вулкана на Гавайях

Сегодня, 21:15

Гигантские газовые «фонтаны» расплываются прямо по береговой линии, и такой вид впечатляет окружающих. Килауэа продолжает удивлять не только жителей острова, но и весь мир, который видел уже несколько загадочных процессов.

С высоты птичьего полета активисты сняли завораживающие облака вулкана на Гавайях, и процесс очень напоминает раскаленное железо, которое пытаются потушить, отчего и возникают клубы дыма. Сверху такие облака выглядят невероятно красивыми и необычными, а внизу все еще прослеживаются потоки раскаленной лавы, следующие из «расщелины номер 8».

Ученые предупредили местных жителей, что находящиеся в данный момент в небе частицы, которые прозваны «облаками вулкана», могут поражать органы чувств, поэтому необходимо быть осторожными. Более того, лава до сих пор выходит наружу, а в обществе продолжают обсуждать потусторонний «лавовый шар», который «выплюнул» вулкан.

Несмотря на то, что вулкан На Гавайях является смертельно опасным для человечества, его также можно назвать завораживающе красивым, ведь он выпускает из жерла мистические потоки лавы.