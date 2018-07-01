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Во Флориде дайвер заглянул в пасть тигровой акуле

Сегодня, 20:54

Отчаянный мужчина мог оказаться без головы.

Во Флориде дайвер приближался к акуле практически вплотную и кормил ее рыбой, так что практически заглянул тигровой акуле в пасть. Смельчак назвал впоследствии эту акулу «нескромной», потому что та не только съела рыбу, которую ей подавал Бартоломео, но и напала на ящик с приманкой.

Тигровая или леопардовая акула – очень крупный морской хищник. Длина ее может достигать 5,5 м. Питаются эти акулы рыбами, крабами, черепахами, морскими млекопитающими, змеями, птицами.

Это, наверно, наиболее опасный для человека вид акул. Множество раз в желудке акулы находили человеческие части тела.

В Мексиканском заливе этот вид акул встречается довольно часто. Ежегодно появляется несколько сообщений о нападениях в этих местах тигровой акулы на человека.

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