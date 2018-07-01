Живой ком пыли поселился в ухе у мужчины

Сегодня, 20:06

Странное животное решило поселиться в организме человека, когда он спал. Этот случай не единичный, так как данный организм есть почти в каждом доме.

Многие люди часто замечали в шкафу с вещами, или же в тёмных местах ком пыли, который становился живым и улетал. Речь идёт об обычной моли, которая как раз и обожает описанную местность.

Недавно с одним британцем случился необычный случай, у него в ухе поселилась настоящая моль. Мужчина проснулся утром и почувствовал дискомфорт. Он проходил так целый день и к вечеру попросил супругу пинцетом достать живой организм, который поселился в ухе у мужчины. Спустя три минуты попыток женщине всё же удалось вытащить моль, что удивило всех домочадец.

Этот случай не единственный, поэтому появляется логичный вопрос о борьбе с молью. Дело в том, что возможность попадания насекомого в ухо не настолько ужасна, как его природа. Моль является текстильным вредителем, который питается коврами и одеждой, сделанной из шёлка или шерсти. Всего за неделю одна моль может отложить 40-50 яиц.

Чтобы сохранить не только уши, но и дорогие ковры с одеждой, стоит найти источник моли, её «дом» или самое большое скопление. Чаще всего в частных домах она находится на крышах, чердаках и дымоходах, а в квартирах – в вентиляциях.

Избавиться от моли можно при помощи уборки, проветривания помещений и вещей, а также с помощью специальные химикатов. После обработки ковров и вещей средствами против моли, стоит провести в помещении хорошую уборку.