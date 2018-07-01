Мужчина 17 лет жил в другом измерении

Сегодня, 19:02

Путешественник во времени прибыл с 1987 года, чтобы раскрыть миру секретные документы.

Мужчину зовут Джон. Он заявляет, что 17 лет назад в 2001 году он работал инженером-химиком у тайного заказчика. Но по словам Джона, в 1987 году к нему пришла его будущая личность и велела отправиться в будущее в 2018 год, чтобы рассказать некую важную информацию.

Примечательно, что Джон считался мёртвым на протяжении всех 17 лет. Но как оказалось, он жил в другом измерении, чтобы попасть в 2018 год, следуя указаниям 1987 года. Мужчина заявил, что его будущая версия сделала на заднем дворе своей жены: он закопал пистолет и секретные документы, которые сегодняшний Джон должен показать миру.

Стоит отметить, что в своих интервью путешественник во времени никогда не рассказывает о характере документов. По словам Джона, он опасается угроз правительства.

Доказательством заявлений путешественника во времени является запись телефонного разговора его супруги Кэти и службы спасения 911. Когда женщина позвонила диспетчеру, она с ужасом рассказал, что в её дом кто-то вломился. Кэти сразу же поняла, что вором был её бывший муж, умерший ещё в 2001 году.

Женщина зашла в ванну и окоченела, увидев человека, умершего 17 лет назад. Кэти рассказала, что бывший супруг Джон был более молодой версией себя. Сейчас она считает мужчину чужим, так как все годы верила, что он мёртв.

Однако многие в эту историю не поверили, заявив, что это всё враньё, а все звонки и интервью – подделка.