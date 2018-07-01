В США женщина ест игуан, как заменитель курицы

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По словам жительницы Флориды Бриттани Питерс, это существенно экономит бюджет, поскольку покупать игуан не надо, их просто нужно ловить.

Причём эти существа ещё и являются вредителями, на них часто поступают жалобы от разных людей. Дело в том, что игуаны портят некоторые растения и создают угрозу для отдельных представителей местного животного мира. Из-за этого власти Флориды не наказывают за их ловлю и убийство с последующим употреблением в пищу. Главное – чтобы для такого использовался максимально гуманный способ. Бриттани Питерс берёт воздушный пистолет-распылитель, что действительно помогает не причинить игуане много боли.

Убитое существо она жарит, приправляя местными фруктами, а также сметаной и луком. О своих действиях девушка спокойно рассказывает в Сети, отмечая, что такая замена курицы довольно питательна, да и приятно осознавать, что так становится меньше вредителей в штате. Некоторые пользователи её в этом поддерживают, а другие отмечают, что всё-таки борьбой с игуанами должны заниматься соответствующие инстанции и точно не ради такой личной выгоды.